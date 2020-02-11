В Україні масово закриють сільські школи: Новосад пояснила, які залишать

Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що малокомплектні школи не закриватимуть в регіонах, де низька густота населення і неможливо підвозити дітей до опорних закладів.

Про це розповіла очільниця МОН під час робочого візиту до Чернігівської області. У місцевостях, де на великій території проживає мало людей, будуть застосовувати певні коригуючі підходи для фінансування освіти, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу відомства.

"Ми проїхали 9 шкіл Чернігівської області. Серед них – заклади, де навчаються 42 учні, 40 учнів, що, звісно, дуже мало. І ми бачимо, що у випадку цієї області це не результат неефективності, бо закрито дуже багато шкіл. Тут просто фізично мало людей: є райони, де живуть 7 людей на 1 кв км", – наголосила Новосад.

За її словами, крім фінансування, важливо також розробити програми освітньої підтримки для таких закладів. Міністерка відзначила, що потрібно більше працювати з учителями та давати дітям в таких малокомплектних школах більше можливостей для кращих знань.

В Україні закриють сільські школи: Новосад пояснила, які залишать

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська вчителька звернулася до Новосад і пояснила, чому не можна закривати сільські школи.

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