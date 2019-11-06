В Україні масово закривають школи: стала відома причина

В Україні перед навчальним роком 2019-2020 закрилося майже 200 шкіл через малокомплектність і переведення дітей до опорних закладів.
Як повідомили у пресслужбі Міністерства освіти, деякі заклади призупинили свою діяльність тимчасово – вони перебувають на капітальному ремонті, пише УНН.
У МОН наголосили, що закривали школи також через аварійний стан приміщень і реорганізацію у філії опорних закладів освіти.
Зазначається, що перед початком 2018-2019 навчального року в Україні закрилося 120 шкіл. А статистичний звіт щодо закриття закладів загально середньої освіти за 2017-2018 рік не збирався.
В Україні масово закривають школи
Про Головне
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Тернопільщині намагалися незаконно закрити школу.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".