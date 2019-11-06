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В Україні масово закривають школи: стала відома причина

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В Україні перед навчальним роком 2019-2020 закрилося майже 200 шкіл через малокомплектність і переведення дітей до опорних закладів.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства освіти, деякі заклади призупинили свою діяльність тимчасово – вони перебувають на капітальному ремонті, пише УНН.

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У МОН наголосили, що закривали школи також через аварійний стан приміщень і реорганізацію у філії опорних закладів освіти.

Зазначається, що перед початком 2018-2019 навчального року в Україні закрилося 120 шкіл. А статистичний звіт щодо закриття закладів загально середньої освіти за 2017-2018 рік не збирався.

В Україні масово закривають школи

В Україні масово закривають школи

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Тернопільщині намагалися незаконно закрити школу.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа Міністерство освіти України діти
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
При клятых коммунистам только строили и открывали. Ну, когда украинцы экзистенциально страдали под пятой оккупанта
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