В Україні масово закривають школи через грип: в яких регіонах оголосили карантин

В Україні почали масово закривати школи на карантин через різку захворюваність на грип і ГРВІ.

Нагадаємо, навчання в школах і класах призупиняють, якщо захворiло 30% учнів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, у Кривому Розі на Дніпропетровщині 23 січня вже оголосили карантин у трьох школах, а навчальний процес припинений в 121 класі, повідомляє місцеве видання "Первый Городской". За інформацією dnepr.info, також закрили 49 окремих класів 24 шкіл у Дніпрі.

Крім того, на Буковині у селі Хряцька теж оголосили карантин до 26 січня, з 20 по 25 січня навчання призупинили у Санковецькому НВК, а з 22 по 31 січня – у Пашковецькому НВК, пише АСС.

На Донеччині в місті Покровськ всі школи відправили на вимушені канікули з 24 січня по 31 січня включно, повідомили в міській раді. Також 20 січня карантин оголосили у школах Селідового, а 22 січня – у Мирнограді.

У зв'язку з високим рівнем захворюваності тимчасово припинені заняття учнів шести шкіл із шістнадцяти в Олександрiї Кіровоградської області, заявили в обласному управлінні освіти. Школярі підуть на навчання не раніше 31 січня. У місті збираються підготувати дані щодо рівня захворюваності в кожній школі, тоді вже будуть робити остаточні висновки.

Карантин в школах України через грип і ГРВІ Твоє Місто

На Рівненщині припинили навчання дві школи: Острозький НВК (до 30 січня) і ліцей у Великих Межиричах Корецького району (термін призупинення навчання невідомий), повідомили в обласному лабораторному центрі.

У Хмельницькій області через грип і ГРВІ на дострокові канікули пішли 1-3 класи Шепетівського НВК "ЗОШ І-Ш ступенів – гімназія" з 23 січня по 2 лютого та всі школи Кам'янця-Подільського до 3 лютого включно.

Житомирські школи теж закривають на карантин, який розпочнеться 27 січня і триватиме до 5 лютого. Про це повідомили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На карантин також закрили до 26 січня всі школи у Чорткові Тернопільської області, а в Тернополі лише два класи – 4-Б в класичній гімназії та 1-А клас у ЗОШ №11.

Позачергові вимушені канікули влаштували в школах міста Глухова Сумської області до 26 січня: в одному класі ЗОШ №2 і чотирьох класах ЗОШ №6, повідомила начальник відділу освіти міської ради Людмила Васянович.

Через різке захворювання на грип і ГРВІ також з 23 січня на невідомий термін закрили школу №1 імені Олега Ольжича в Миколаєві.

Слід зазначити, що програму школярі повинні відпрацювати за допомогою дистанційних та індивідуальних занять.

В Україні масово закривають школи на карантин: які регіони зачепило Твоє Місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, невакцинованим дітям знову можна ходити до школи.

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