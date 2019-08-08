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В Україні кількість студентів за 20 років зменшилася майже вдвічі: що трапилось

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В Україні за 20 років кількість студентів зменшилась майже вдвічі, а мережа університетів залишилася на тому ж рівні.

Як повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, конкуренція за місця у вищих навчальних закладах знизилася, пише НВ.

"У хороші університети і на рейтингові спеціальності конкурс є. Але, наприклад, у нас є проблема з вчителями природничих предметів: фізика, математика, хімія. Хороші університети притягують абітурієнтів, як магніти. Тому вони виграють від широкого конкурсу, тобто коли "місце йде за абітурієнтом", за кращим абітурієнтом", – зазначила Гриневич.

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За словами міністра, запровадження принципу "місце за вступником" призвело до того, що частина університетів не добирають студентів і через це мусять скорочуватись.

"Ми пішли шляхом еволюційним. Що це таке "менша кількість студентів"? Це означає меншу кількість ставок викладачів, якщо університет не придумає цікавої пропозиції", – додала вона.

Зазначається, що в Міністерстві освіти та науки України пропонують 10% фінансування вищих навчальних закладів "будувати на результатах" університетів і інститутів.

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Теги
університет Міносвіти освіта
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