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В Україні їх називають "психами": батько гіперактивної дитини звернувся до інших батьків

1.7т
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Батько гіперактивної дитини Максим Валеватий звернувся до інших батьків, щоб вони не закидали таких дітей з проблемною поведінкою претензіями, адже їх потрібно виховувати по-іншому.

Як написав житель Києва у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS", у школі його дитину намагалися позбутися через тиск, поліцію та суд, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Дітям з ГРДУ (розлад гіперактивності з дефіцитом уваги) дуже важко контролювати свою моторну активність, імпульсивність (звідси вибухи гніву) та зосереджувати увагу (звідси труднощі в навчанні). І дитина не винна. Як невинна дитина з ДЦП у тому, що не може рівно ходити. І батьки не винні. Так працює мозок. Дитина потребує допомоги. І навчання в колективі, як спосіб допомоги", – наголосив Валеватий.

В Україні їх називають "психами": батько гіперактивної дитини звернувся до інших

В Україні їх називають "психами": батько гіперактивної дитини звернувся до інших

changeonelife.ua

За його словами, батькам варто йти до психологів, психіатрів, щоб вивчити проблему й вирішувати її. Покращень можна досягнути досить швидко. Також зазначається, що результату дає запроваджена в школах інклюзія.

"Повірте, ніякі батьки не радіють, що їхня дитина когось б'є чи бігає буревієм на уроці та кричить. Вілл Сміт та Джеймі Олівер мають ГРДУ. "Психи" по-нашому. І Альберт Ейнштейн.

Але й багато злочинців мають ГРДУ. Тож в який бік ви хочете штовхнути?" – додав батько.

В Україні їх називають "психами": батько гіперактивної дитини звернувся до інших батьків

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії натовп школярів побив хлопчика з гіперактивністю.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Батьки і діти школа
Місце
Україна
Теги
школа дитина
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