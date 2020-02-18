В Україні дітей безкоштовно годуватимуть в закладах освіти: кого це стосується

В Україні діти внутрішньо переміщених осіб зможуть безкоштовно харчуватися у дошкільних, шкільних, професійно-технічних і вищих державних та приватних навчальних закладах.

Відповідний Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб" у вівторок, 18 лютого, підписав президент Володимир Зеленський, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на сайт ВРУ.

Закон також повинен забезпечити дитячим харчуванням дітей грудного віку та дітей другого року життя.

"Державою не забезпечено на належному рівні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб на інших територіях України", – сказано в пояснювальній записці.

Слід зазначити, що для виконання закону з держбюджету на 2020 рік потрібно виділити додатково 323 млн гривень.

В Україні дітей безкоштовно годуватимуть в закладах освіти LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська розповіла, що в шкільних їдальнях з'явиться молоко.

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