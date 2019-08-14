В Україні дітей без щеплень не пускатимуть до шкіл і садків: що робити батькам

В Україні дітей, які не матимуть обов'язкових щеплень, не допустять до навчання у школах і дитсадках. Проте батьки можуть обрати альтернативну форму навчання: індивідуальну чи дистанційну.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час пресконференції. За її словами, батьки просять у лікарів, щоб ті видали довідку про наявні всі необхідні щеплення для дитини, яка не є вакцинованою (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Лікарі не будуть цього робити, їм заборонено. Не просіть медиків, щоб вони незаконно діяли. Вакцинуйте своїх дітей і, я думаю, що цього року ми побачимо меншу захворюваність на кір та інші хвороби", – розповіла Супрун.

Міністр освіти Лілія Гриневич також закликає батьків до 1 вересня зробити щеплення, які необхідні відповідно до Календаря профілактичних щеплень.

"Якщо це світоглядна позиція батьків і вони відмовляються від вакцинації, то можна обрати індивідуальну чи дистанційну форму навчання", – зазначила головна освітянка країни.

Щеплення Твоє Місто

Так, для відвідування школи чи дитсадка обов'язково мають бути наявні щеплення від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психолог дала поради, як підготувати дитину до школи після літніх канікул.

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