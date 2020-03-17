В Україні через карантин можуть закрити пункти реєстрації на ЗНО 2020: що відомо

В Україні можуть закрити окремі пункти реєстрації на ЗНО 2020 через запровадження карантину для запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Так, майбутнім абітурієнтам порадили не зволікати з відправленням реєстраційних документів до регіонального центру, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Нагадаємо, реєстрація для учнів, слухачів, студентів триває до 17 березня, а для випускників минулих років – до 24 березня. Слід зазначити, що станом на 16 березня зареєстровано 314 790 осіб.

В Україні через карантин можуть закрити пункти реєстрації на ЗНО 2020 Главком

"Рекомендуємо випускникам минулих років самостійно сформувати реєстраційну картку, скориставшись спеціальним сервісом "Зареєструватися", розміщеним на веб-сайті УЦОЯО, та надіслати комплект реєстраційних документів на адресу регіонального центру, зазначену в контрольно-інформаційному листі", – порадили в УЦОЯО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше назвали нові дати проведення пробного ЗНО в Україні.

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