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В Україні батьки поскаржилися на дистанційне навчання дітей на карантині

2.1т
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В Україні батьки поскаржилися на те, що вчителі не проводять дистанційне навчання під час карантину, не пояснюють новий матеріал, а тільки змушують виконувати домашнє завдання.

Про це розповіла у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" жителька Полтави Жанна Паршина, дитина якої навчається в гімназії №33, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, Паршина надіслала скріншоти листування у Viber-групі, де вчителька надіслала тільки домашнє завдання з трьох предметів без ніякого пояснення матеріалу.

В Україні батьків шокувало дистанційне навчання дітей на карантині

Скріншот

Повідомленні від вчителя

Повідомленні від вчителя

Facebook Жанна Паршина

Жінку одразу підтримали й інші батьки. Деякі з них наголошували, що їхнім дітям навіть не дали виконувати домашнє завдання, а дехто відзначив, що їх змушують приходити до школи і здавати зошити на перевірку.

"Нам дали в 6-му класі з української мови "повторити прикметники" і все, з математики 7 завдань, з історії, біології по 1 пункту. І це на весь тиждень", "У вайбер скинути виконане дз – це ще нормально. У нас це виглядає інакше: написати в окремий зошит і принести в школу вчителю для перевірки в певний день і годину", "Нам просто скинули завдання на самостійне опрацювання", – написали в коментарях.

В Україні батьків шокувало дистанційне навчання дітей на карантині

Скріншот коментарів

В Україні батьків шокувало дистанційне навчання дітей на карантині

Скріншот коментарів

Проте не у всіх школах відбувається хаос з дистанційним навчання. Деякі батьки розповіли, що вчителі записують відеоуроки або проводять трансляції.

"У нас дистанційне навчання проходить з відеоуроками від вчительки!!! Доступно і цікаво. Дитині дуже подобається, вона чує голос учителя і більше приділяє уваги заняттю. Записуємо відео з відповідями і домашніми завданнями!", "В нас все через вайбер, завдання і теми, методички. Щось не знаємо, наша вчителька нам допомагає", – поділилися батьки.

В Україні батьків шокувало дистанційне навчання дітей на карантині

Скріншот коментарів

В Україні батьків шокувало дистанційне навчання дітей на карантині

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні для освітян з’явилася можливість створювати власні онлайн-курси безкоштовно.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Карантин в Україні школа
Місце
Україна Полтава
Теги
викладач діти школа карантин
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