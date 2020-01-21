В Україні анонсували масове закриття вишів: Новосад пояснила ідею

Міністерка освіти Ганна Новосад запропонувала залишити 80 вищих навчальних закладів в Україні, що втричі менше, ніж є зараз.

Як розповіла керівниця МОН в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", з 1 січня 2020 року почав працювати принцип фінансування університетів за показниками їхньої діяльності. Тому найближчим часом слабші виші не зможуть функціонувати без належного держфінансування, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"З 2021 року філії вишів в окремих містах мають зникнути. Я вважаю, що це дуже правильно, бо у нас занадто роздута мережа цих філій, які, часто прикриваючись назвою національного державного університету, надають набагато гіршу якість освіти, а в дипломі написано, що ти навчався у хорошому виші", – зазначила Новосад.

Також Міносвіти готує об'єднання чотирьох університетів і створення на їхній основі одного хорошого вищого навчального закладу. Проте не повідомляється, в якому місті це відбудеться.

"Те рішення, про яке я говорила щодо об’єднання чотирьох університетів, зокрема стосуватиметься одного з переміщених вишів у Кривому Розі. Є й такі, що працюють ефективно і залишаться. Наприклад, Донецький національний університет імені Василя Стуса – це успішний кейс, також декілька інших", – додала міністерка.

В Україні анонсували масове закриття вишів Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад запропонувала вишам об'єднатися, щоб отримати більше фінансування.

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