В Україні 241 порожній виш: цікава статистика

В Україні на початок 2019 року працював 241 виш, в якому не навчалося жодного студента.

Про це в Facebook пише директор аналітичного центру CEDOS Єгор Стадний.

За його словами, в Україні занадто багато вищих навчальних закладів, тому оптимізація необхідна. Однак, як вважає аналітик, спершу потрібно виконати чимало роботи.

"В Україні дуже багато вищих навчальних закладів. Більшість українців про це знають. Не дарма ж найбільш рейтингова партія "Слуга народу" обіцяє оптимізувати мережу вищих навчальних закладів. В принципі про це також говорять в Міносвіти вже давно і постійно. І тут немає нічого крамольного. Оптимізувати мережу вищих навчальних закладів - це цілком справедливий крок, але тільки на певному етапі, перед яким потрібно зробити багато іншої роботи ", - пише він.

Стадний вважає, що потрібно відмовлятися від уніфікованого підходу до університетів, а також від позиції, що всі університети повинні вести наукову діяльність.

"Ми повинні відмовитися від ідеї уніфікованого підходу до закладів вищої освіти. Яскравий приклад граблів - це установка, що всі вищі навчальні заклади повинні вести наукову діяльність. Всі, як мантру, повторювали тезу - якщо немає науки, то немає установи вищої освіти. Теза не тільки занадто амбітна, але і шкідлива, тому що породив вал вимог до установ, які ніколи не могли і не зможуть їх виконати. В результаті ми отримали імітацію науки в закладах вищої освіти. Ми ж уже нескінченно йшли до комунізму і з цього гіркого досвіду повинні були навчитися не ставити собі утопічних цілей. Але щось ніяк навчимося ", - пише експерт.

Директор аналітичного центру призводить інфографіку із статистикою по українським вузам.

За словами Стадного, на початок 2019 року в реєстрі вищих навчальних закладів в Україні зафіксовано 1388 установ різної форми власності.

"У найбільших 50 закладах навчаються понад третину всіх студентів. У найбільших 100 закладах навчається понад половини всіх студентів. У найбільших 200 закладах навчається понад 70% від усіх студентів. 241 заклад не має жодного студента, який би там зараз навчався. 117 закладів мають до сотні студентів. 810 закладів мають до 500 студентів ", - відзначає він.

"В принципі, якщо завтра зникнуть ці порожні 241 заклад, можна буде зробити гучну новину: За один день кількість вузів в Україні скоротилася на 18%. Але це жодним чином не вплине на ситуацію. І найголовніше - це позбавлене сенсу. Заклад може бути прекрасним навіть якщо там 100 студентів, і дуже і дуже посереднім, навіть якщо там 10 тис студентів ", - робить висновок Стадний.

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