В школі Івано-Франківська дітей навчає робот

В школі №3 Івано-Франківська з’явилися перші навчальні роботи Фотон, які допомагають заохотити дітей різного віку до навчання.

Робот пропонує різні можливості: він може чути, бачити, реагувати на дотик і рухатись. Керування ним здійснюється зі смартфона вчителя, але потрібно його запрограмувати завчасно, пише Правда.іф (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Окрім цього, робот Фотон може відтворювати звуки тварин: корови, кози, кішки та інших. У своїй пам’яті має 12 кольорів, які висвітлюються на його рогах.

"Ми перші, хто взагалі має таких роботів. В школі ми намагаємося оновлювати навчальний процес та йти у ногу з часом", – розповіла заступник директора Катерина Нечипоренко .

Ще одна перевага робота – він може навчати доброті. Вчитель може запрограмувати робота так, що він не почне рухатися, поки діти не погладять його по голові.

Вартість роботів в середньому від 800 до 1200 злотих. В Україні вони ще не набули популярності, але такі країни як ОАЕ, Німеччина, Австрія, Австралія та Швеція вже закупили їх для освітніх закладів.

Робот Фотон Правда.іф

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