В школах запропонували заборонити телефони: українці обурені

Українці обурилися рішенню народного депутата партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка заборонити телефони на уроках в школах.

Він розробив відповідний законопроєкт і повідомив про це на Facebook-сторінці. Так, заборона стосуватиметься всіх учасників освітнього процесу і на перерви не поширюватиметься, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Я підготував і подав законопроєкт, щоб в українських школах обмежили використання смартфонів на уроках. Це має допомогти дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним та зменшити кількість випадків інтернет-булінгу", – пояснив Гончаренко.

Ініціатива депутата викликала бурхливу реакцію в мережі. У Facebook-групі "Уміти вчити: спільнота освітян" більшість користувачів підтримали пропозицію Гончаренка, проте деякі наголошували, що багато шкіл перейшли на використання електронних версій підручників, тому від гаджетів відмовитися буде важко.

"Ви якось все не так оцінюєте! Гаджети це ж круто! Стільки можливостей для навчання та використання!", "Однозначно на уроках заборонити! І річ не в умінні організувати урок. У дітей реальна залежність", "Завдання батьків і вчителів – навчити безпеці в мережі, а не забороняти. Смартфон може стати гарним помічником у навчанні", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Водночас співзасновниця ГО "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова відзначила, що в законопроєкті не написано, що вчителі будуть робити, коли дитина відмовиться віддавати телефон.

"А як виконувати будете – відбирати при всьому класі, сварити, батьків викликати? Цькувати будете? Нагадаю, що антибулінгове законодавство працює, і дякую тим вчителям, які використовують смартфони у школі і не підтримують дурниці", – додала Парфьонова.

Скріншот

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив у програмі "Сніданок з 1+1", що законопроєкт є абсолютно непотрібним і більше всього, що його не розглядатимуть.

"Пропонується внести зміни до закону про середню освіту, який "живе" ще декілька тижнів, але буде новий закон, який вже ухвалений. Депутат не вносив жодних пропозицій, коли 4 місяці працювала робоча група і профільний комітет", – наголосив Горбачов.

Законопроєкт про заборону використання телефонів на уроках у школах Facebook Олексій Гончаренко

Законопроєкт про заборону використання телефонів на уроках у школах Facebook Олексій Гончаренко

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі школа заборонила вхід батькам.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!