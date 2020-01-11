У школах України проведуть аудит: з'явився список перших "жертв"

Перший інституційний аудит відбудеться 21 січня 2020 року в Калинівській школі Дніпропетровської області.

Державна служба якості освіти затвердила план здійснення заходів державного нагляду на 2020 рік. Аудит проведуть в 101 школі. Він покликаний допомогти навчальним закладам стати більш якісними.

Моя Школа OBOZREVATEL вирішила скласти список шкіл, які вже незабаром будуть перевіряти:

Калинівська неповня середня ЗОШ (Дніпропетровська область) – 21 січня (тривалість аудиту – 5 днів). Гімназія №117 "Введенська" (Подільський район, місто Київ) – 3 лютого (10 днів). Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів (Дніпро) – 11 лютого (5 днів). Солонянське НВО (Дніпропетровська область) – 25 лютого (5 днів). Житомирський міський колегіум – 16 березня (10 днів). Київська гімназія східних мов №1 (Святошинський район) – 16 березня (10 днів). Мурованська ЗОШ (Львівська область) – 16 березня (10 днів). Шкробивська ЗОШ (Волинська область) – 16 березня (5 днів). Товстолузька ЗОШ (Тернопільська область) – 17 березня (10 днів). Володимиро-Волинський ліцей "Центр освіти" (Волинська область) – 30 березня (10 днів).

Відповідні заходи здійснюватимуть обласні управління ДСЯО. Також слід зазначити, що за два тижні до початку проведення перевірки школа отримає відповідне повідомлення. Список всіх навчальних закладів можна переглянути за посиланням.

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