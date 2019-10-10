В Росії виховательку дитсадка звільнили за казку: усі деталі

У Таганрозі (Росія) виховательку дитячого садка №43 звільнили за те, що вона пояснила дітям зміст виразу "посадити на палю", яке діти дізналися з казки Петра Єршова "Горбоконик".
Жінка відповіла, що "людину посадили на кіл, він пройшов крізь тіло людини, і потім вона помирала". Про цей епізод дізналися батьки, які обурилися, поскаржилися і зажадали покарати співробітницю саду, пише Мел.
"Адміністрація дошкільного закладу назвала дії співробітниці "психічним насильством". Жінка спробувала оскаржити своє звільнення, але таганрозький міський та ростовський обласний суди визнали його законним", – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що в однієї дитини після інформації про середньовічну страту з'явилися різкі перепади настрою, істерики, нав'язливий страх смерті, тривожність, а після він взагалі відмовився ходити в садок.
Звільнена жінка заявила, що діти під час службового розслідування не опитувалися, а своє звільнення вона пояснила упередженим ставленням батьків і коллектива.
Дитсадок
Today.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську спалахнув скандал навколо унікального дитсадка.
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