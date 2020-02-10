В Росії оригінально виправдали вчительку, яка вчила дітей правильних матюків

Вчительку школи №14 Уссурійська (Росія), яка розглядала на уроці в 10-му класі фрази з нецензурною лексикою, не каратимуть, тому що випадок трапився півтора року тому.

Як повідомили ТАСС в пресслужбі адміністрації міста, застосувати до педагогині заходи стягнення за Трудовим кодексом неможливо, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Проте батьки з таким рішенням не згідні. Вони хочуть, щоб вчителя покарали і вимагають її звільнення. Увечері 10 лютого відбудуться збори батьків старшокласників, на якому разом з керівництвом школи буде вирішено, що робити далі.

В Росії оригінально виправдали вчительку, яка вчила дітей матюків Скріншот відео

Нагадаємо, вчителька почула мати від учнів і запропонувала їм розібрати слово "довбо**б" і вираз "пішов на х**". Ролик обурив користувачів мережі.

В Уссурийске учительница великого и могучего объяснила школьникам, как правильно писать слово "долбоёб".



Наконец-то в школах стали учить действительно полезным вещам. 😳 pic.twitter.com/ztOF1CcNOU — Alex Belenky (@gun1man) February 7, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії вчителька поставила школярці оцінку на лобі та підписалася.

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