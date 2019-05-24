"В останній шлях": в російській школі трапився страшний курйоз

У Владивостоку під час випускного міський голова потрапив в страшний конфуз, відправивши молодь свого міста "в останній шлях".

Місцеві видання опублікували на YouTube відео з місця подій.

Відзначається, що мер Олег Гуменюк виступив в технічному ліцеї Владивостока з промовою перед випускниками, і в цілому його слова визнали дуже двозначними.

Олег Гуменюк

Наприклад, він закликав молодих людей не робити тих самих помилок, які нібито здійснювали їхні батьки.

Крім того, чоловік запросив всіх на випускний всіх шкіл міста на стадіон.

"Проводимо вас в останній шлях в житті", - заявив Гуменюк, в досить радісній манері висловивши фразу, яка традиційно застосовується в контексті похорону.

На випускних, як відомо, просто бажають успіху в дорослому житті, тому цей день випускники технічного ліцею, ймовірно, запам'ятають дуже надовго.

Дивіться на відео, як це було:

"Обмовка за Фрейдом", "Казковий довбо*бизм", "Придурок", "Дуже сильний патріот з вілами в Америці. Йому треба півроку проводити там, для підтримки візи і подальшого отримання громадянства Америки", "Правильно сказав, з ху*лом Расєя вимре", - прокоментували інцидент в мережі.

Нагадаємо, раніше в Росії стався шкільний скандал, коли ввели різні прохідні бали для вступу для хлопчиків і дівчаток, оскільки саме "хлопчаки країною керують".

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