В одному з міст України курсуватимуть маршрутки для студентів

З 16 вересня у Львові запустять маршрутку для студентів, щоб їм було простіше доїжджати на навчання.

Автобусний маршрут курсуватиме зі студмістечка Львівського національного університета ім. Івана Франка, що на вул. Медової Печери, у центр міста, пише Щоденний Львів.

"Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення "Про запровадження тимчасового автобусного маршруту для перевезення студентів". Відтак, на маршруті курсуватимуть два великі низькопідлогові автобуси", – повідомили у Львівський міськраді.

Зазначається, що автобуси розпочинатимуть курсувати о 07.40, 07.55, 09.05. Тобто, автобуси будуть курсувати зранку до центру, до площі Галицької, початкова зупинка – на вулиці Медової Печери зі зупинкою біля гуртожитків на вулиці Пасічній, 51. Вартість проїзду становитиме сім гривень.

Студентська маршрутка їздитиме у Львові до 26 грудня включно.

Маршрутка КРАПКА

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