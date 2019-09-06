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В одному з міст України курсуватимуть маршрутки для студентів

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З 16 вересня у Львові запустять маршрутку для студентів, щоб їм було простіше доїжджати на навчання.

Автобусний маршрут курсуватиме зі студмістечка Львівського національного університета ім. Івана Франка, що на вул. Медової Печери, у центр міста, пише Щоденний Львів.

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"Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення "Про запровадження тимчасового автобусного маршруту для перевезення студентів". Відтак, на маршруті курсуватимуть два великі низькопідлогові автобуси", – повідомили у Львівський міськраді.

Зазначається, що автобуси розпочинатимуть курсувати о 07.40, 07.55, 09.05. Тобто, автобуси будуть курсувати зранку до центру, до площі Галицької, початкова зупинка – на вулиці Медової Печери зі зупинкою біля гуртожитків на вулиці Пасічній, 51. Вартість проїзду становитиме сім гривень.

Студентська маршрутка їздитиме у Львові до 26 грудня включно.

Маршрутка

Маршрутка

КРАПКА

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