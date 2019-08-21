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В одному з міст України дітей в школи і дитсадки прийматимуть без щеплень

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Львівські школярі, які не мають щеплень, з 1 вересня 2019 року можуть вільно відвідувати заняття в школах і садочках.

Про це повідомила керівниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик у зв'язку з рекомендаціями міністра освіти Лілії Гриневич і в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун перевести дітей, які не мають щеплень, на індивідуальне або дистанційне навчання, пише Tvoemisto.tv.

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За словами Довганик, у переліку документів для зарахування дитини до школи немає жодної вимоги про довідку щодо зроблених щеплень. А за нормативними документами не можна заборонити дітям відвідувати заняття.

"Є закон про запобігання інфекційним захворюванням, але є також наші, освітянські, закони. Наприклад, в правилах прийому дітей до школи і переведення їх в наступний клас зазначено, що відповідний наказ керівника навчального закладу має бути ще в червні. Тобто наші діти вже зараховані до школи і переведені у наступні класи. Для нас немає причини, щоб не допустити дитину до навчання", – додала Довганик.

Проте у випадку, якщо виникне несприятлива епідситуація, то питання про недопуск до навчання нещеплених дітей винесуть на розгляд комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста.

Щеплення

Щеплення

НУШ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Супрун розповіла, без яких щеплень не пустять дитину до школи.

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Теми
школа дошкільний період
Місце
Україна
Теги
школа дитячий садок щеплення
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