В Одесі вчителі зривалися на дітей: скандал отримав продовження

Одна з вчителів школи №84 міста Одеси, які нещодавно зривалися на дітей, написала заяву на звільнення.

Як розповіла директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, ситуація, що склалася – не єдиний випадок в педагогічній практиці і не тільки для одеської школи, пише OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Відсоток вчителів, які страждають від професійного вигорання, дуже високий. Середній вік педагогів перевищує 45 років. Класи в одеських школах значно перевантажені. Але не повинно виправдовувати поведінку вчителів. Крик також є насильством, психологічним", – зазначила Буйневич.

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Батьки 2-го класу звернулися до директора з проханням не звільняти вчителя за згодою сторін. На даний момент вирішується це питання. Також повідомляється, що цією справою займатимуться правоохоронні органи.

Нагадаємо, відео, як вчителі кричать на дітей, оприлюднила мама другокласниці Вікторія Коробко. За її словами, через таку поведінку педагогів її доньку доводиться лікувати від неврозу.

"Вчителі повинні знати, що за такі дії на них чекає відповідальність. Якщо співробітники ювенальної превенції доведуть, що таке поводження вчителя принесло значні наслідки для дітей в класах, то можливо її звільнять за статтею", – додала Буйневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві вчителька влаштувала цькування другокласниці.

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