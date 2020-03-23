Управління капітального будівництва Одеської міськради та ТОВ "НВП "Техвод" привласнили на ремонті школи № 103 в Одесі 10 млн гривень.

Як свідчать ухвали Малиновського райсуду Одеси, підрядник замість сертифікованих матеріалів французького заводу "Ніколл", використовував матеріали низької якості, китайського виробництва, пишуть Наші Гроші.

В Одесі чиновники привласнили на ремонті школи 10 млн гривень

У грудні 2017 року УКБ замовило у ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Техвод" капітальний ремонт та утеплення фасаду загальноосвітньої школи №103 за 16 млн грн. Проте слідчі з’ясували, що середній кошторис за аналогічні роботи становив 4-5 млн грн.

Зазначається, що засновниками одеського ТОВ "НВП "Техвод" є директор фірми Олексій Унтілов та Андрій Шумахер. Останній є директором ТОВ "Екоп-Південь", одним із засновників якого є Андрій Іванчо. Іванчо є співзасновником ГО "Українська федерація таїландського боксу муей-тай", яку очолює мер Одеси Геннадій Труханов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська фірма заробила мільйони на отруті для школярів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!