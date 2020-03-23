Управління капітального будівництва Одеської міськради та ТОВ "НВП "Техвод" привласнили на ремонті школи № 103 в Одесі 10 млн гривень.
Як свідчать ухвали Малиновського райсуду Одеси, підрядник замість сертифікованих матеріалів французького заводу "Ніколл", використовував матеріали низької якості, китайського виробництва, пишуть Наші Гроші.
В Одесі чиновники привласнили на ремонті школи 10 млн гривень
У грудні 2017 року УКБ замовило у ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Техвод" капітальний ремонт та утеплення фасаду загальноосвітньої школи №103 за 16 млн грн. Проте слідчі з’ясували, що середній кошторис за аналогічні роботи становив 4-5 млн грн.
Зазначається, що засновниками одеського ТОВ "НВП "Техвод" є директор фірми Олексій Унтілов та Андрій Шумахер. Останній є директором ТОВ "Екоп-Південь", одним із засновників якого є Андрій Іванчо. Іванчо є співзасновником ГО "Українська федерація таїландського боксу муей-тай", яку очолює мер Одеси Геннадій Труханов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська фірма заробила мільйони на отруті для школярів.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".