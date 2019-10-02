В Одесі батьків змушують здавати гроші на зарплату вчителям: розгорівся скандал

В гімназії №1 імені А.П. Бистріної міста Одеси розгорівся скандал, тому що батьків змушують кожного місяця здавати гроші, щоб оплачувати заробітну плату вчителям.
Про побори в школі стало відомо з анонімної заяви №П1-59580, яку подали в Єдиний центр звернення громадян Одеської міської ради.
"У гімназії №1 імені А.П. Бистріної щомісяця збирають по 600 гривень на зарплату вчителям німецької та французької мов", – йдеться у зверненні.
Також у заяві хочуть дізнатися, чому місцева влада не виділяє гроші на заробітну плату педагогам.
В Одесі батьків змушують здавати гроші на зарплату вчителям
Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий банк України зганьбився на рекламі про побори в школі.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".