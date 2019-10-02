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В Одесі батьків змушують здавати гроші на зарплату вчителям: розгорівся скандал

2.3т Читати матеріал російською

В гімназії №1 імені А.П. Бистріної міста Одеси розгорівся скандал, тому що батьків змушують кожного місяця здавати гроші, щоб оплачувати заробітну плату вчителям.

Про побори в школі стало відомо з анонімної заяви №П1-59580, яку подали в Єдиний центр звернення громадян Одеської міської ради.

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"У гімназії №1 імені А.П. Бистріної щомісяця збирають по 600 гривень на зарплату вчителям німецької та французької мов", – йдеться у зверненні.

Також у заяві хочуть дізнатися, чому місцева влада не виділяє гроші на заробітну плату педагогам.

В Одесі батьків змушують здавати гроші на зарплату вчителям

В Одесі батьків змушують здавати гроші на зарплату вчителям

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий банк України зганьбився на рекламі про побори в школі.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Одеса
Теги
скандал в школе побори в школі новини Одеси
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
И это очень правильно, нужно объяснить родителям, что вкладывая деньги в образование своих детей, они обеспечивают свою старость, в отличии от российских пенсионеров, которые существуют на свои нищенские пенсии, да ещё до 65 лет работать.
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