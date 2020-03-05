У Калуші на Прикарпатті суд вперше оштрафував матір, тому що її син систематично вчиняв булінг разом із двома однокласниками.

Як повідомила пресслужба Калуського міськрайонного суду на Facebook-сторінці, учень 8-го класу обзивав однокласника пацюком і щуром, чим вчиняв психологічне насильство, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Одного разу неповнолітній правопорушник разом з іншими учнями придбав сир і поклав потерпілому на стілець. Під час судового засідання матір учня провину визнала та пояснила, що їй надзвичайно соромно за поведінку свого сина.

У Калуші суд вперше покарав матір за хамовитого сина-школяра MediaSapiens - Детектор медіа

"Другого березня суд визнав винною матір учня Калуської ЗОШ за ч.4 статті 173-4 КУпАП (булінг, цькування) та застосував до неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень", – йдеться у повідомленні суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, студенту одного з навчальних закладів міста Нова Каховка (Херсонська область), який систематично цькував свого викладача, суд призначив покарання у вигляді 20 годин громадських робіт.

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