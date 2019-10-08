В Івано-Франківську юні учениці покарали злодіїв і стали героями школи

В Івано-Франківську учениці 6 класу 3 жовтня помітили підозрюваних в крадіжці, простежили за ними і таким чином допомогли поліції їх затримати.

Про це йдеться у повідомленні місцевої поліції в Facebook, передає Моя Школа OBOZREVATEL.

Зокрема, дівчатка побачили, як в будинок однієї з них залізли злодії, забрали звідти речі і спробували втекти.

"Школярки не розгубилися і направилися за ними, телефонуючи батькам. Побачивши поліцейський автомобіль, відразу зупинили його, розуміючи, що поліція їм допоможе", - наголошується у повідомленні поліції.

Патрульні затримали двох чоловіків, на яких вказували діти. Ними виявилися 42 та 45-річний жителі Закарпаття. При огляді у них виявили речі, про які говорили дівчата.

Пізніше представник поліції відвідав школу, де урочисто нагородив дівчаток за проявлений героїзм.

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