В Естонії директор школи зможе конфісковувати особисті речі учнів

З 1 вересня в школах Естонії дозволять оглядати особисті речі учнів і конфісковувати потенційно небезпечні предмети і речовини.

Перелік недозволених речей вписаний в закон, а кожен навчальний заклад може доповнювати список, пише Delfi.

"При цьому закон, зрозуміло, не зобов'язує педагогів обшукувати учнів або розбороняти забіяк. У критичних ситуаціях вчителям рекомендують викликати поліцію", – йдеться в повідомленні.

За словами вчителів, час від часу у дітей з'являються нові потенційно небезпечні предмети для забав такі як електроконденсатори або розчини для очищення труб.

Конфіскувати небезпечні предмети і речовини зможуть директор і призначений ним працівник з вищою освітою.

Особисті речі школярів Shutterstock

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії школярку ізолювали від класу через її зовнішній вигляд.

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