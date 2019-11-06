В епіцентрі скандалів: чому школі потрібна медіація

"У моєму класі вчиться хлопчик, який тероризує всю школу…"

"Директор регулярно відмовляє мені в черговій атестації, не хоче відправляти на курси, а я маю стажу 25 років і всі учні мене люблять, а години все одно віддають іншим колегам"

"Мамі геть байдуже до дитини, її постійно принижують в школі, хлопчик спить на уроках, кволий, я вже не розумію, як достукатися до батьків"

Проєкт Pro.Школу за один тиждень отримує понад 30 питань від учителів. Кожне п’яте стосується конфліктів у школі та непростих ситуацій з батьками чи колегами. В Україні лише пару тижнів тому зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення захисту педагогів, за яким на кривдників мають накладати штрафи. Але поки що у нас немає ані чинного Закону про мобінг, ані якихось дієвих механізмів захисту вчителів на роботі. Як же вчителю розв’язувати конфлікти та чи повинен він узагалі це робити? Насправді, це робота модераторів та школи. Лишати педагогів сам на сам із конфліктами – це все одно, що закрити очі на проблему.

Хто такі медіатори та як вони врятують школу?

Медіатори – це посередники. Умовно, третя сторона, яка допомагає поглянути на конфлікт у школі максимально об’єктивно. Та врівноважити взаємини між сторонами. Наприклад, у школах Естонії будь-які сутички на рівні "учитель-батьки", "учитель-учень" розв’язують виключно за круглим столом – спільно. І за допомогою медіаторів та соціальних працівників. Школа не стоїть осторонь, вона активно включається в процес. Адже це жива частина освіти, якщо дітям не показати, як можна знаходити виходи зі складних ситуацій, то навіщо взагалі тоді сучасна школа?

Юлія Пилипко - медіація На Урок

Медіація – це розмова у форматі "на рівних". Вона допомагає там, де за емоціями неможливо знайти раціональних рішень та побачити причини проблеми. На жаль, 42% учителів за даними опитування БО "Фонд Максима Степанова", відчувають повну беззахисність. Психологічно дуже складно розв’язувати конфлікти в такому стані.

"Я вже не знаю до кого йти і куди писати. Просто опускаються руки, лишається тільки звільнитися. Але ж я віддала цій роботі і цій школі понад 23 роки. Як мені знайти спільну мову з новим директором?" – Олена, класний керівник

"Усе, чого я хочу, щоб в нашій школі було більше сучасних, корисних гуртків. А в нас відкривають лише ті, які веде родич директора. Щойно я приходжу до адміністрації зі своїми пропозиціями, перед моїм носом просто стукають дверима. Так, наче я порожнє місце" – Ольга, викладачка інформатики та математики

"Хотіла пройти позачергову атестацію, а на мене просто накричали в приймальні директора і випровадили зі словами "Тільки спробуй написати заяву, ми тобі покажемо атестацію!" – Валентина, викладачка географії

Звісно, можна сказати – а кому легко на роботі? Але згадаймо, що мова про вчителів, які працюють з нашими дітьми. І психологічний стан педагога завжди впливає на учнів. Можна скільки завгодно говорити про силу характеру, практики та самостійний вибір професії, але, будьмо чесними, інколи всім учителям потрібна підтримка. Вони не здатні впоратися самотужки.

Як працює медіація у світовій освіті?

Загалом є три підходи: штатний медіатор у школі, Шкільна служба порозуміння та особлива програма підготовки усіх педагогів.

В епіцентрі скандалів: чому школі потрібна медіація НУШ

Шкільний медіатор допомагає в усіх конфліктах, організовує Кола порозуміння, конференції, зустрічі з батьками. Шкільна служба порозуміння уже включає не лише працівника-медіатора, а й спеціально навчених учнів, які пройшли курси медіації. Як правило, вони допомагають розв’язувати проблеми між ровесниками. А от у школах США діє особливий підхід – там працюють і медіатори-професіонали, і шкільні служби порозуміння, і що найважливіше – усіх працівників школи вчать азам медіації. Це значно полегшує роботу вчителям та директору.

В Україні медіація лише набирає обертів. У листі МОН "Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи" зазначили, що у школах, де почали працювати медіатори, кількість бійок та конфліктів зменшилася на 80%. Вражає, чи не так?

Що дасть медіація?

У шкільних конфліктах медіація дозволяє проаналізувати ситуацію, з’ясувати причини конфлікту, почути всі сторони. Саме тому тут діє три неголосні закони. Медіація завжди добровільна, конфіденційна та рівноправна. Але саме тому в результаті школа має укласти угоду між сторонами. Виконання якої – закон на рівні закладу. Тобто, медіація це не лише "сиділи-балакали", це серйозний стіл перемовин, де головна задача – знайти вихід з конфлікту.

Минулого разу ми говорили про те, як учителі згорають на роботі. Аби такого не сталося, школа варто трохи активніше зазирати за двері класів та втручатися в конфлікти.

Проєкт Pro.Школу працює з медіаторами, аби допомогти вчителям знайти відповіді. Якщо у вас виникають будь-які складні питання про школу – пишіть нам на сайт proshkolu.com.

В епіцентрі скандалів: чому школі потрібна медіація ИАЦ МГУ

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!