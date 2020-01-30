Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

В елітних школах Києва дітей "годували" стафілококом: всі подробиці

1.4т
Читати матеріал російською

У відварених макаронах з маслом вершковим, змивах з ножа та сирниках з їдалень двох елітних шкіл Києва виявили стафілокок і кишкову паличку.

Як повідомили у Facebook-групі "Все про шкільне харчування", йдеться про ліцей міжнародних відносин №51 у Печерському районі та про спеціалізовану школу №57 з поглибленим вивченням англійської мови в Шевченківському районі, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Новини
Прострочка і м'ясо у воді від "Ашана": як не отруїтися через недбалість супермаркету. Перевірка

"Рішенням Головного управління Держпродспоживслужби м.Києва, тимчасово припинено виробництво та обіг харчових продуктів двома комунальними підприємствами: КП "Шкільне" та КП "Школяр", – йдеться в повідомленні.

В елітних школах Києва дітей "годували" стафілококом

В елітних школах Києва дітей "годували" стафілококом

Укрінформ

Зазначається, що комунальні підприємства повинні усунути порушення протягом 10 днів з дня вручення рішення та обстежити персонал на наявність патогенного стафілококу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спеціалізована школа №187 Солом'янського району міста Києва потрапила в скандал через антисанітарію в їдальні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "школи Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школи Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
їжа школа діти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы