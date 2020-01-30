В елітних школах Києва дітей "годували" стафілококом: всі подробиці

У відварених макаронах з маслом вершковим, змивах з ножа та сирниках з їдалень двох елітних шкіл Києва виявили стафілокок і кишкову паличку.

Як повідомили у Facebook-групі "Все про шкільне харчування", йдеться про ліцей міжнародних відносин №51 у Печерському районі та про спеціалізовану школу №57 з поглибленим вивченням англійської мови в Шевченківському районі, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Рішенням Головного управління Держпродспоживслужби м.Києва, тимчасово припинено виробництво та обіг харчових продуктів двома комунальними підприємствами: КП "Шкільне" та КП "Школяр", – йдеться в повідомленні.

В елітних школах Києва дітей "годували" стафілококом Укрінформ

Зазначається, що комунальні підприємства повинні усунути порушення протягом 10 днів з дня вручення рішення та обстежити персонал на наявність патогенного стафілококу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спеціалізована школа №187 Солом'янського району міста Києва потрапила в скандал через антисанітарію в їдальні.

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