В ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" білого ведмедя "переселили" до Антарктиди. Курйозне відео

Моя Школа 16:51, 9.04.2020

В ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" учитель української мови назвала білого ведмедя "антарктичним".

На занятті для 5-го класу педагог розповіла, що їй написав "Мишко Антарктичний", якому показали відеоуроки полярники зі станції "Академік Вернадський" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Білі ведмеді не живуть в Антарктиді

На уроці також була присутня перша леді України Олена Зеленська.

Насправді антарктичних ведмедів не буває. В Антарктиді живуть пінгвіни, а білі ведмеді живуть в Арктиці – на північному полюсі Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчитель географії в ефірі "Всеукраїнської школи онлайн" сплутала назви океанів навколо Австралії.

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Моя Школа

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