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В Австрії хочуть заборонити носити хіджаб у школах

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Політична сила "Австрійська народна партія" виступила з бажанням заборонити хіджаб у школах, бо це допоможе уникнути пропаганди релігійних течій.

У 2018 році парламент Австрії заборонив носити ісламську хустку в дитячих садах. У травні 2019 року було прийнято заборону на хіджаб в початкових школах, за його порушення батьки сплатили б штраф 440 євро, пише "Мел".

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"Хустка є демонстративним символом, який може надати політичний вплив на учнів. Викладачка в хустці представляє собою певну ідеологічну течію і пропагує систему суспільства, в якій роль жінки відрізняється від звичної західному суспільству картини. В зв'язку з цим, ми хочемо, щоб викладачки не носили хусток", – йдеться у заяві партії.

Також пропонується заборонити носити головні убори ученицям до 14-річного віку, щоб захистити дітей від примусу і соціального тиску.

Вчителька

Вчителька

Независимая газета

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Тема
школа
Місце
Австрія
Теги
школа заборона
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