В австралійській школі учні будуть забирати своє сміття з собою: подробиці

В австралійській елітній школі для дівчаток Melbourne Girls' College заборонили сміттєві корзини і оголосили, що учні повинні будуть забирати свої відходи з собою.

Директор школи Карен Мані порівняла прихід в школу з походом до лісу або заповідник. За її словами, люди, які приходять на пікнік, завжди зобов'язані забирати своє сміття з собою, пише "Мел" з посиланням на Daily Mail.

"В адміністрації навчального закладу вважають, що цей крок допоможе школі заощадити значну суму за ресайклінг і вивезення сміття. У 2018 році тільки за вивезення 1 000 кубометрів відходів школа заплатила близько 13 тисяч доларів. Це якщо не брати до уваги переробку та інші програми утилізації", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в школі обладнають спеціальні компостні ями з хробаками, куди школярки зможуть кидати продовольчі відходи без упаковки, огризки від яблук, бананову шкірку і так далі. Кошики для сміття залишаться в туалетах, а для паперу – в класних кімнатах і бібліотеці.

У шкільній їдальні буде діяти система знижок для учениць, які приходять зі своїм посудом для гарячої їжі.

Дитина Zmi.ck.uа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австрії хочуть заборонити носити хіджаб у школах.

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