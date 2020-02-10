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У Росії вчительку звинуватили в сексі з 15-річним учнем: відео гуляє школою

5.5т
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У Росії 35-річну вчительку з Астрахані запідозрили в сексі з 15-річним учнем.

Інцидент нібито стався в ЗОШ №32. Інформація про це з'явилася на сайті "Астрахань FM".

До редакції порталу звернулася матір одного зі школярів, яка розповіла про інтимний зв'язок дев'ятикласника із вчителькою. Як додала співрозмовниця, відео, на якому зазняті педагог і учень, уже кілька днів гуляє школою.

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Слідчі органи в Астрахані почали перевірку за цим фактом, повідомили ТАСС у пресслужбі обласного слідчого управління СК РФ.

Отримати коментар у регіональному міністерстві освіти та науки, а також у ЗОШ №32 журналістам поки не вдалося.

Вчительку з Астрахані запідозрили в сексі з 15-річним школярем

Вчительку з Астрахані запідозрили в сексі з 15-річним школярем

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, у Костромі (Росія) троє підлітків мали намір влаштувати теракт у школі, розстрілявши своїх "кривдників".

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
школа Інциденти в школах
Місце
Росія Астрахань
Теги
Новини Росії Секс скандал в школе школа
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Кропива Макс
Кропива Макс
И почему у нас таких училок не было??? :(
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Ну и где ссылка на видео
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Гоша Злой
Гоша Злой
а чего еще делать бедной училке в этом мухосранске зимой?)
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