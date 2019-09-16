Успіх батьків впливає на наполегливість дітей в шкільні роки – дослідження

Взаємодія дітей дошкільного віку з дорослим оточенням має найбільший вплив на те, наскільки наполегливими вони виявляться в пізньому віці, особливо в шкільні роки.

Дослідження про ключові риси для успіху в навчанні провели вчені Массачусетського та Пенсильванського університетів, пише Освіторія.

"Маленькі діти намагаються звертати особливу увагу на невдачі і успіхи дорослого оточення, а тому вони можуть довго не наважуватися виконувати завдання, які свого часу виявилися непідвладні старшим", – йдеться в повідомленні.

Проте вчені виявили, якщо дорослим вдається виконати завдання успішно, то це додатково стимулює дітей до наполегливості в майбутньому. При цьому варто розповідати, якими цінними є докладені зусилля. Так дорослі дають дітям наочний приклад важкої роботи і результатів, які вона приносить.

Діти і батьки dity.zp.ua

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