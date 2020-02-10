"Усім потрібна безвідмовна вчителька!" Шкільний пост українки вразив мережу

У мережі популярність набрав пост української вчительки з англійської мови Надії Азарової про емоційне вигорання та про те, як батьки вимагають всього від педагогів.

Як наголосила вона на Facebook-сторінці, все життя вчителя крутиться навколо правильних відповідей, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"На запитання: "Як ви справляєтесь з ними?" потрібно відповідати: "Головне – зуміти зацікавити". Коли мама неконтрольованої дитини запитує про її успіхи, почніть з хорошого і завершіть фразою: "Ми над цим працюємо." Це єдиний вихід", – розповіла Азарова.

За її словами, вчителі можуть почути в свій бік фразу: "Ви просто не вмієте зацікавити". Найчастіше вони визнають свою провину і обіцяють виправитися. Тому що батькам потрібна "правильна вчителька, точна і безвідмовна, як бритва, якої вистачає рівно на 9 місяців".

"Ти знаходишся під прицілом завжди: в школі, в магазині, в Instagram. Тобі періодично потрібен психолог, але навіть не думай у цьому зізнатись. Ти нікому нічого не поясниш, змирись. То неправильно, але то рятує від інфаркту в 33...", – відзначила Азарова.

"Усім потрібна безвідмовна вчителька!" Пост українки вразив мережу Главком

Часто вчительці доводиться переживати через людей, які не здатні усвідомити свою неправоту і неадекватно відносять до неї. Але попри все жінка не звільняється і намагається знайти правильний вихід.

Пост зібрав понад 2000 лайків і понад 1000 поширень. Користувачі підтримали позицію вчительки і наголошували, що їм також властиве професійне вигорання.

"Якщо у нас є ще такі вчителі, то є надія на якийсь позитив. Дякую вам за те, що не здаєтесь, несете добро діткам", "Гарно. Правдиво. Актуально.", "Впізнала себе. Я добре знаю, що таке "професійне вигорання", – написали в коментарях.

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