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"Усім потрібна безвідмовна вчителька!" Шкільний пост українки вразив мережу

3.3т
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У мережі популярність набрав пост української вчительки з англійської мови Надії Азарової про емоційне вигорання та про те, як батьки вимагають всього від педагогів.

Як наголосила вона на Facebook-сторінці, все життя вчителя крутиться навколо правильних відповідей, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"На запитання: "Як ви справляєтесь з ними?" потрібно відповідати: "Головне – зуміти зацікавити". Коли мама неконтрольованої дитини запитує про її успіхи, почніть з хорошого і завершіть фразою: "Ми над цим працюємо." Це єдиний вихід", – розповіла Азарова.

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За її словами, вчителі можуть почути в свій бік фразу: "Ви просто не вмієте зацікавити". Найчастіше вони визнають свою провину і обіцяють виправитися. Тому що батькам потрібна "правильна вчителька, точна і безвідмовна, як бритва, якої вистачає рівно на 9 місяців".

"Ти знаходишся під прицілом завжди: в школі, в магазині, в Instagram. Тобі періодично потрібен психолог, але навіть не думай у цьому зізнатись. Ти нікому нічого не поясниш, змирись. То неправильно, але то рятує від інфаркту в 33...", – відзначила Азарова.

"Усім потрібна безвідмовна вчителька!" Пост українки вразив мережу

"Усім потрібна безвідмовна вчителька!" Пост українки вразив мережу

Главком

Часто вчительці доводиться переживати через людей, які не здатні усвідомити свою неправоту і неадекватно відносять до неї. Але попри все жінка не звільняється і намагається знайти правильний вихід.

Пост зібрав понад 2000 лайків і понад 1000 поширень. Користувачі підтримали позицію вчительки і наголошували, що їм також властиве професійне вигорання.

"Якщо у нас є ще такі вчителі, то є надія на якийсь позитив. Дякую вам за те, що не здаєтесь, несете добро діткам", "Гарно. Правдиво. Актуально.", "Впізнала себе. Я добре знаю, що таке "професійне вигорання", – написали в коментарях.

"Усім потрібна безвідмовна вчителька!" Шкільний пост українки вразив мережу
"Усім потрібна безвідмовна вчителька!" Шкільний пост українки вразив мережу
"Усім потрібна безвідмовна вчителька!" Шкільний пост українки вразив мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київська директорка школи вразила мережу рішенням заборонити побори.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
діти викладач школа
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Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
А в чем проблема учителя ? Удались из соцсетей, не бери телефон от звонков родителей. Смотри фильмы,книги читай, как учителя работали с очень сложными детьми. Главное надо любить детей и свою профессию и иметь нестандартный подход в обучении.Учите песни на анг. яз,которые слушают современные дети, умей объяснять самые сложные вещи просто и весело.Играй с ними и обучай...но для этого надо думать...а у нас учителя ни о чем не думают, бубнят что-то под нос 45 мин. и домой бегом в 12-00, 13-00...отработали каторгу Слава Богу...
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Cachko Elena
Cachko Elena
Пети Moщи, А при чем здесь мА--йдААн--Тые. ? НеуЧ ? Я вот знаю 4 ин.яз. все лЕГКО и Весело ...
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Пети Moщи
Пети Moщи
Cachko Elena, у вас у мaйдaнyтыx все легко и просто, так с лёгкостью и вы страну npockakaли. Чтобы учить язык иностранный нужно трудиться, запоминать слова, правила, грамматику и основное обучение самостоятельно, а вы все песни петь да плясать.
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