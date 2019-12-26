Усі проти, тільки влада – за: на Черкащині школа опинилася під загрозою закриття

У селі Погибляк Черкаської області школа опинилася під загрозою закриття через низьку наповненість класів. Влада планує перевести учнів 5-9 класів до опорних навчальних закладів.

Як повідомляється у сюжеті 24 каналу, наразі у школі навчається 47 дітей. Батьки, вчителі та учні обурені рішенням місцевих чиновників, адже дітям доведеться долати кілометри до сусідніх сіл (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вчителька школи в селі Погибляк Марія Гуля наголосила, що зміна місця навчання негативно відіб'ється на учнях, бо їм зазвичай важко адаптуватися до нового колективу.

Школярі також виступили проти нової школи. До інших навчальних закладів їм доведеться дуже рано прокидатися і пізно повертатися.

Школа в селі Погибляк Скріншот відео

Голова Бужанської ОТГ, до складу якої входить село Погибляк, Валентина Стадник зазначила, що кошти на утримання школи закладені у бюджеті на 2020 рік. Тому від закриття школу можуть врятувати тільки заповнені класи.

"Згідно з чинним законодавством має бути не менше 5 осіб у молодшій ланці, а також не менше 15 – у середній", – розповіла Стадник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Прикарпатті виник скандал через аварійну школу.

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