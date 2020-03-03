Дитсадки України зможуть наймати на роботу не лише педагогічних працівників. Також стане простіше відкривати приватні дитсадки та забезпечувати дітей якісним харчуванням.

Відповідні зміни ухвалив Кабмін. Постанова набере чинності через два місяці з дня її опублікування, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу МОН.

"Для започаткування діяльності у сфері дошкільної освіти не обов'язково мати власні харчоблоки, пральні та штатних медичних працівників. У такому випадку відповідні послуги мають забезпечувати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають право надавати такі послуги", – йдеться в повідомленні.

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Згідно зі змінами, дитсадки матимуть можливість залучати до роботи не лише педагогічних працівників, а й інших фізичних осіб, послуг яких потребуватимуть. Вони повинні відповідати таким вимогам: мати високі моральні якості, вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечувати результативність та якість роботи, мати фізичний і психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов'язки.

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