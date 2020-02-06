Уроки в порожньому класі: на Чернігівщині влаштували бойкот вчительці-пенсіонерці

У селі Мощенка Чернігівської області вчительці математики Людмилі Козубцовій учні вирішили влаштувати бойкот і не ходити на її уроки через конфлікт педагогині з директором школи.

Як йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "Cheline", спершу вчительку звільнили за аморальну поведінку. Директор школи Віктор Тупик пояснив, що конфлікт досягнув апогею через написану Козубцовою скаргу на нього і петицію на міністерку освіти у квітні 2019 року, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На початку 2020 року вчительку поновили на посаді. Проте директор і учні влаштували бойкот – тепер Козубцова проводить уроки для порожньої аудиторії.

"Неясно розповідає нам матеріал", "Ну, не веде вона уроки так, як треба. Вона розповідає про все, але не про уроки", "Вона розповідає те, що мої батько і мати ніде не працюють. Про нас каже, що ми не вчимося", – розповіли школярі.

Козубцова наголосила, що нікого не ображала, бо тоді її б одразу звільнили. У Городнянському районному відділі освіти про ситуацію знають, але шляхів вирішення конфлікту поки що не вбачають. Тому діти продовжують "прогулювати" уроки математики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "вчителька року" жорстоко побила третьокласника.

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