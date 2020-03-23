Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Уроки онлайн: українців розсмішило завдання з пилососом для школярів

1.7т
Читати матеріал російською

У мережі підняли на сміх завдання з трудового навчання, де українські школярі повинні пропилососити квартиру.

Про курйозну ситуацію у Facebook розповіла мати одного школяра Ляна Майорова. Завдання оприлюднили в додатку для роботи з дітьми "Google Classroom", пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Це звання "Учитель року", однозначно!", – відзначила Майорова.

Уроки онлайн: українців розсмішило завдання з пилососом для школярів

Уроки онлайн: українців розсмішило завдання з пилососом для школярів

Отже, учні повинні були пропилососити квартиру в рамках теми "Побутові електроприлади". Для цього вчитель навіть оприлюднив інструкцію, як правильно це зробити:

  1. Вивчити інструкцію по користуванню пилососом (взяти у батьків).

  2. Оцінити фронт робіт (які приміщення прибирати, де знаходяться розетки, тощо).

  3. Розпакувати та зібрати пилосос.

  4. З дозволу батьків та дотримуючись правил техніки безпеки ввімкнути пилосос.

  5. Прибрати обрані приміщення.

  6. Ввимкнути пилосос.

  7. Розібрати пилосос, спакувати та прибрати в місце зберігання.

Завдання для школярів

Завдання для школярів

Facebook Liana Maiorova

Завдання розсмішило користувачів мережі. Дехто запропонував додати в інструкцію фото "до" та "після" виконаної роботи. Пост вже набрав майже 3500 поширень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі набрав популярності лист української мами-викладачки до дітей під час коронавірусного карантину.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
діти школа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Действительно смешно. Откуда в хлеву пылесос?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Моя Школа