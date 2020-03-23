У мережі підняли на сміх завдання з трудового навчання, де українські школярі повинні пропилососити квартиру.

Про курйозну ситуацію у Facebook розповіла мати одного школяра Ляна Майорова. Завдання оприлюднили в додатку для роботи з дітьми "Google Classroom", пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Це звання "Учитель року", однозначно!", – відзначила Майорова.

Уроки онлайн: українців розсмішило завдання з пилососом для школярів

Отже, учні повинні були пропилососити квартиру в рамках теми "Побутові електроприлади". Для цього вчитель навіть оприлюднив інструкцію, як правильно це зробити:

Вивчити інструкцію по користуванню пилососом (взяти у батьків). Оцінити фронт робіт (які приміщення прибирати, де знаходяться розетки, тощо). Розпакувати та зібрати пилосос. З дозволу батьків та дотримуючись правил техніки безпеки ввімкнути пилосос. Прибрати обрані приміщення. Ввимкнути пилосос. Розібрати пилосос, спакувати та прибрати в місце зберігання.

Завдання для школярів Facebook Liana Maiorova

Завдання розсмішило користувачів мережі. Дехто запропонував додати в інструкцію фото "до" та "після" виконаної роботи. Пост вже набрав майже 3500 поширень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі набрав популярності лист української мами-викладачки до дітей під час коронавірусного карантину.

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