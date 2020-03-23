У мережі підняли на сміх завдання з трудового навчання, де українські школярі повинні пропилососити квартиру.
Про курйозну ситуацію у Facebook розповіла мати одного школяра Ляна Майорова. Завдання оприлюднили в додатку для роботи з дітьми "Google Classroom", пише Моя Школа OBOZREVATEL.
"Це звання "Учитель року", однозначно!", – відзначила Майорова.
Уроки онлайн: українців розсмішило завдання з пилососом для школярів
Отже, учні повинні були пропилососити квартиру в рамках теми "Побутові електроприлади". Для цього вчитель навіть оприлюднив інструкцію, як правильно це зробити:
Вивчити інструкцію по користуванню пилососом (взяти у батьків).
Оцінити фронт робіт (які приміщення прибирати, де знаходяться розетки, тощо).
Розпакувати та зібрати пилосос.
З дозволу батьків та дотримуючись правил техніки безпеки ввімкнути пилосос.
Прибрати обрані приміщення.
Ввимкнути пилосос.
Розібрати пилосос, спакувати та прибрати в місце зберігання.
Завдання для школярів
Facebook Liana Maiorova
Завдання розсмішило користувачів мережі. Дехто запропонував додати в інструкцію фото "до" та "після" виконаної роботи. Пост вже набрав майже 3500 поширень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі набрав популярності лист української мами-викладачки до дітей під час коронавірусного карантину.
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