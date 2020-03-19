У Росії один з університетів нібито почав проводити уроки фізкультури онлайн через коронавірусний карантин.

Про це стало відомо з Telegram-каналу "2ch/Двач", де опублікували скріншоти листування в чаті зі студентами (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Уроки фізкультури почали проводити онлайн через коронавірус. Фото

Один з користувачів, який міг бути вчителем, написав у чаті, що на 8 год ранку передбачена перекличка, тому всім учасникам потрібно бути вдома в спортивній формі.

Спершу потрібно було виконати розминку і деякі студенти навіть надіслали відеодоказ виконання. Після цього всі повинні були перейти до основної частини уроку і виконувати вправи загальної фізичної підготовки. Весь урок відбувався в режимі онлайн-листування.

Урок фізкультури в онлайн-режимі Telegram-канал 2ch/Двач

Урок фізкультури в онлайн-режимі Telegram-канал 2ch/Двач

Урок фізкультури в онлайн-режимі Telegram-канал 2ch/Двач

Урок фізкультури в онлайн-режимі Telegram-канал 2ch/Двач

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії університет почав проводити лекції в Minecraft через коронавірусний карантин.

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