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"Довб**б пишемо через О": відео з незвичним уроком у школі Росії викликало гучний скандал

2.1т
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У 14-й школі Уссурійська (Росія) вчителька, почувши мат від учнів, запропонувала їм розібрати слово "довбо**б" і вираз "пішов на х**".

За цим фактом управління освіти Уссурійська початоло службову перевірку, повідомили ТАСС у пресслужбі мерії (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Раніше в соціальних мережах поширилося відео, на якому вчителька у класі з дітьми розбирала на дошці фрази з нецензурною лексикою. Зокрема, вона підкреслила, що "довбо**б" потрібно писати через букву О.

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У російській школі вчителька вчила 10-класників мату

У російській школі вчителька вчила 10-класників мату

Скрін відео

"Встановлено, що це відбувалося в 14-й школі в 10-му класі. Встановлено особу вчителя. Проводиться службова перевірка, за її результатами будуть вжиті заходи", – повідомили в пресслужбі.

"А як на мене, це чудовий приклад відповідального ставлення до справи. По-перше, якщо батьки не навчили своїх дітей якимось елементарним речам, наприклад того, що не можна матюкатися під час уроку – це тільки їхні проблеми.

По-друге, мат – невід'ємна частина російської мови, і, будьте впевнені, десятикласники прекрасно знають всі лайливі слова. І якщо вже вони використовують їх коли їм заманеться, немає нічого страшного в тому, що вони помучилися з ними біля дошки",відреагував на інцидент російський блогер Ілля Варламов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму вчителів змусили контролювати школярів у соцмережах.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
школа Інциденти в школах
Місце
Росія Владивосток
Теги
скандал в школе скандали Новини Росії видео
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lipatov serega
lipatov serega
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Иванович Василий
Иванович Василий
Жуть... Учительница, хотевшая как лучше, получила в силу собственной малограмотности лишь - как всегда... А - нет, чтобы головой-то подумать и вспомнить-разобрать однокоренные - долболоб, долбонос - чтобы наглядно пояснить соединительную "о" в сокращении от глагола "долбится"...
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Иванович Василий
Иванович Василий
Печально еще и то, что на рабочем столе учителя - нет интернета. Так как выйти поисковиком на аналоги - 5 сек: только - начни вбивать в поисковик начальные буквы...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чурки они и в Африке чурки)))
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