У 14-й школі Уссурійська (Росія) вчителька, почувши мат від учнів, запропонувала їм розібрати слово "довбо**б" і вираз "пішов на х**".

За цим фактом управління освіти Уссурійська початоло службову перевірку, повідомили ТАСС у пресслужбі мерії (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Раніше в соціальних мережах поширилося відео, на якому вчителька у класі з дітьми розбирала на дошці фрази з нецензурною лексикою. Зокрема, вона підкреслила, що "довбо**б" потрібно писати через букву О.

У російській школі вчителька вчила 10-класників мату Скрін відео

"Встановлено, що це відбувалося в 14-й школі в 10-му класі. Встановлено особу вчителя. Проводиться службова перевірка, за її результатами будуть вжиті заходи", – повідомили в пресслужбі.

"А як на мене, це чудовий приклад відповідального ставлення до справи. По-перше, якщо батьки не навчили своїх дітей якимось елементарним речам, наприклад того, що не можна матюкатися під час уроку – це тільки їхні проблеми.

По-друге, мат – невід'ємна частина російської мови, і, будьте впевнені, десятикласники прекрасно знають всі лайливі слова. І якщо вже вони використовують їх коли їм заманеться, немає нічого страшного в тому, що вони помучилися з ними біля дошки", – відреагував на інцидент російський блогер Ілля Варламов.

В Уссурійську вчителька великого і могутнього пояснила школярам, як правильно писати слово "долбоеб".



Нарешті в школах стали вчити дійсно корисним речам. 😳 pic.twitter.com/ztOF1CcNOU - Alex Belenky (@ gun1man) February 7, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму вчителів змусили контролювати школярів у соцмережах.

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