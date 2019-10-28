Упередженість вчителя: через що і як боротися

Всі ми деколи здатні дивитися на іншу людину з упередженням, але бувають моменти, коли це може серйозно вплинути на життя.
Упередженістю страждають і вчителя щодо деяких учнів, але як же з цим боротися?
Thegraidenetwork розповів про те, що упереджене ставлення вчителя до дитини може серйозно вплинути на його подальше життя і досягнення. Адже таке несправедливе поводження в його сторону може значно зменшити мотивацію і прагнення до навчання, а також знизити самооцінку.
Упередження може з'явитися через такі фактори:
1. Гендерна дискримінація
У нашому світі все ще існує стереотип про те, що хлопці повинні працювати, а дівчата піклуватися про сім'ю, не думаючи про кар'єру. Вчителі, які згодні з даними переконанням часом знецінюють старання жіночої статі і не дають можливості проявити себе.
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2. Раса
На жаль, але навіть раса школяра може вплинути на оцінку викладача. У таких випадках учень іншої національності може отримати бал значно нижче, ніж однокласники. Наприклад, через власні стереотипи викладача.
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3. Окремі жертви
Крім більш узагальнених чинників як раса і стать, часто вчителі вибудовують своє ставлення до учнів з певних факторів, наприклад:
• Поганий результат на попередніх уроках
• Неакуратність учня
• Поведінка
• Соціальний клас
• Слабка відвідуваність
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Що ж робити, якщо вчитель продовжує знижувати оцінки і проявляти приховане неповагу до дитини?
Перш за все потрібно чітко розуміти, що вчитель не має права ставити власні упередження та емоції вище знань учня. У будь-якому випадку варто зрозуміти причину такої поведінки викладача, після чого завести спокійна розмова з ним. Якщо ж учитель продовжує вести себе упереджено щодо дитини, потрібно йти до адміністрації школи, щоб вирішити проблему кардинально.
Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що ні в якому разі не можна робити вчителю.
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