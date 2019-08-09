Університетські роки: оприлюднено фото кумедних ситуацій з життя студентів

Бути студентом – весело. А університетські роки – найкращий час в житті людини. Тому кожному буде приємно повернутися в приємні спогади, назад у свої 18-20 років.

А хто не жив у гуртожитку, той студентом не був, і взагалі, багато втратив. Наведено кілька доказів того, що студентський гуртожиток – найкраще місце в світі, пише Телеграф (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Щоб добре вчитися, студенти старались добре харчуватись. А головне – правильно. Іноді студенти могли здивувати всіх своїми кулінарними шедеврами.

Студентська їжа Телеграф

Студентська їжа Телеграф

Студентська їжа Телеграф

Холодильник в гуртожитку Телеграф

Бували й популярні серед студентів заклади.

Заклад харчування Телеграф

Одна з головних навичок студента – вміти зберігати свої речі.

Кумедні ситуації з життя студентів Телеграф

Кумедні ситуації з життя студентів Телеграф

Студенти вміли поставити кому, там де потрібно. Але й бували наслідки такого вибору.

Кумедні ситуації з життя студентів Телеграф

Кумедні ситуації з життя студентів Телеграф

Також студенти – найвинахідливіші люди.

Винаходи студентів Телеграф

Винаходи студентів Телеграф

Винаходи студентів Телеграф

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено найкращі ідеї шпаргалок від студентів.

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