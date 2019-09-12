Університети України потрапили до рейтингу найкращих у світі

Шість українських вишів увійшли до світового рейтингу університетів британського видання Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020.

До чергового щорічного рейтингу THE увійшли понад 1300 університетів з 92 країн, пише Сьогодні.

У 2019 році місце 1000+ дісталося:

Львівському національному університету імені Івана Франка;

Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут;

Сумському державному університету;

Київському національному університету імені Т.Шевченка;

Харківському національному університету ім. В.Каразіна.

Зазначається, що у 2018 році Львівському політехнічному національному університету дісталося 1000+ місце, а вже у 2019 році виш займає 801-1000 місце.

"Четвертий рік поспіль перший рядок рейтингу THE WUR утримує Оксфордський університет, на друге місце з п'ятого піднявся Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech). За ним далі йдуть Кембридж, Стенфорд і Массачусетський технологічний (MIT). На шостому місці Прінстон, на сьомому – Гарвард, далі йдуть Йель, Чиказький університет і Імперський коледж Лондона", – йдеться в повідомленні.

Виші Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний виш України відреставрують за 400 тисяч доларів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!