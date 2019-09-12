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Університети України потрапили до рейтингу найкращих у світі

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Шість українських вишів увійшли до світового рейтингу університетів британського видання Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020.

До чергового щорічного рейтингу THE увійшли понад 1300 університетів з 92 країн, пише Сьогодні.

У 2019 році місце 1000+ дісталося:

  • Львівському національному університету імені Івана Франка;

  • Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут;

  • Сумському державному університету;

  • Київському національному університету імені Т.Шевченка;

  • Харківському національному університету ім. В.Каразіна.

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Зазначається, що у 2018 році Львівському політехнічному національному університету дісталося 1000+ місце, а вже у 2019 році виш займає 801-1000 місце.

"Четвертий рік поспіль перший рядок рейтингу THE WUR утримує Оксфордський університет, на друге місце з п'ятого піднявся Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech). За ним далі йдуть Кембридж, Стенфорд і Массачусетський технологічний (MIT). На шостому місці Прінстон, на сьомому – Гарвард, далі йдуть Йель, Чиказький університет і Імперський коледж Лондона", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний виш України відреставрують за 400 тисяч доларів.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта рейтинг університет Кембриджський університет Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
В это-же рейтинге 39 российских вузов. СУХС?
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Евгений Зеленский, раисся миравае гасидарство? ). лидирующая ситирана? и всего 39 ))?? "раиссявпирде"? )) МОЩНО посоревновались )) со страной которой "никагданибыло".
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