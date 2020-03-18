Університет почав проводити лекції в Minecraft через коронавірусний карантин

Для студентів другого курсу факультету "Інформатика та обчислювальна техніка" Донського державного технічного університету (Росія) провели лекцію в популярній комп'ютерній грі Minecraft.

Так, у грі студенти самостійно створили віртуальну аудиторію, яка імітує їх навчальний клас в ДДТУ. Там є парти, дошка, кафедра, викладацький стіл, повідомили РІА Новини в пресслужбі вишу.

Університет почав проводити лекції в Minecraft через карантин

Зв'язок між студентами під час лекції проходив за допомогою голосового та текстового чату Discord. Ідею проведення лекції на платформі Minecraft запропонував студент Дмитро Борисов.

"Через те, що нас перевели на дистанційне навчання, лекції проходять в онлайн-режимі, а простим голосовим чатом моїх одногрупників не зацікавиш. Тому вирішили зібратися в грі – це щось незвичайне і унікальне для нас. Це здається чимось більш візуально цікавим, нагадує реальне навчання: ось аудиторія, ось група, ось викладач", – розповів Борисов.

Лекція в грі Telegram-канал TJ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні батьки поскаржилися на дистанційне навчання дітей на карантині.

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