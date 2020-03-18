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Університет почав проводити лекції в Minecraft через коронавірусний карантин

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Для студентів другого курсу факультету "Інформатика та обчислювальна техніка" Донського державного технічного університету (Росія) провели лекцію в популярній комп'ютерній грі Minecraft.

Так, у грі студенти самостійно створили віртуальну аудиторію, яка імітує їх навчальний клас в ДДТУ. Там є парти, дошка, кафедра, викладацький стіл, повідомили РІА Новини в пресслужбі вишу.

Університет почав проводити лекції в Minecraft через карантин

Університет почав проводити лекції в Minecraft через карантин

Зв'язок між студентами під час лекції проходив за допомогою голосового та текстового чату Discord. Ідею проведення лекції на платформі Minecraft запропонував студент Дмитро Борисов.

"Через те, що нас перевели на дистанційне навчання, лекції проходять в онлайн-режимі, а простим голосовим чатом моїх одногрупників не зацікавиш. Тому вирішили зібратися в грі – це щось незвичайне і унікальне для нас. Це здається чимось більш візуально цікавим, нагадує реальне навчання: ось аудиторія, ось група, ось викладач", – розповів Борисов.

Лекція в грі

Лекція в грі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні батьки поскаржилися на дистанційне навчання дітей на карантині.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта за кордоном
Місце
Росія Ростов-на-Дону
Теги
Новини Росії освіта
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eryerye eryery
eryerye eryery
Как защитится от КОРОНАВИРУСА? Все мы знаем что в зоне риска старики и дети, все потому что у них слабый иммунитет. Но теперь можно быстро подстегнуть иммунитет, способ реально проверенный на своих детях, а вычитала о нем здесь!!! ---- https://cuz.su/koronavirus
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