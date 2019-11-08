Україну заполонили іноземні студенти: названі країни, звідки приїхали

Найбільше іноземних студентів приїхали навчатися у заклади вищої освіти України з таких країн як Індія (14 860) та Марокко (6 046).

Про це у відповідь на запит повідомили у Державному підприємстві “Інфоресурс”, пише OBOZREVATEL з посиланням на УНН.

"В Україні у 2019-2020 навчальному році навчається понад 63 тисячі іноземних студентів у вищих навчальних закладах", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що чимало студентів приїхало навчатися з Азербайджану (4 858) та Туркменістану (4 541).

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