"Україну придумали польські масони!" Скандальний викладач одеського вишу звільнився

Скандальний викладач історії Міжнародного гуманітарного університету в Одесі Антон Кравчик, який на своїх заняттях назвав Україну проєктом польських масонів, звільнився.

Ректор приватного ВНЗ Костянтин Громовенко повідомив, що Кравчик обурився такому резонансу й вирішив написати заяву про звільнення, пише hromadske (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Польські масони придумали проєкт Україна. Тоді місцеві жителі називалися як? Малороси! Малоросія! Щоб відплатити за загибель кращих синів польського народу, масони придумали Україну як політичний проєкт, аби помститися Росії", – заявив той під час лекції.

Зазначається, що президентом згаданого вишу є колишній депутат-"регіонал" Сергій Ківалов.

"Нам дуже прикро, що ми зі ЗМІ про це дізналися й побачили цей ролик. Професорсько-викладацький колектив розглянув ситуацію, ми провели службове розслідування з цього питання. Він нам показав підручник і сказав, що цитував автора. Ми переглянули цей підручник. Розумієте, історія така річ... кожен історик трактує її, як хоче", – розповів Громовенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українського вчителя звільнили за сепаратизм. Він заявляв що Одеса – це Росія.

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