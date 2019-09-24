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Українцям доведеться заплатити за додаткове ЗНО в магістратуру: названа ціна

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Вартість спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ), яка відбудеться 5 листопада 2019 року, становить 495 гривень.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Реєстрація вступників для участі в третій сесії ЗНО в магістратуру триватиме з 7 до 15 жовтня 2019 року. Її здійснюватиме приймальна комісія одного з вишів, в якому абітурієнт бажає брати участь у конкурсному відборі.

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"Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення УЦОЯО та його регіональними підрозділами вступних випробувань", – йдеться в повідомленні.

В УЦОЯО порадили абітурієнтам обов’язково уточнити, чи передбачені Правилами прийому закладів вищої освіти додаткові строки прийому заяв, конкурсного відбору та зарахування в магістратуру.

Третя сесія ЄВІ

Третя сесія ЄВІ

УЦОЯО

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено графік ЗНО-2020 з усіх предметів.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта ЗНО
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