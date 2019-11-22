Українці зможуть перевірити диплом про вищу освіту: запущено онлайн-сервіс

В Україні запустили онлайн-сервіс перевірки дипломів, який дозволяє підтверджувати справжність документів про вищу освіту державного зразка, що видані з 2000 року.

Платформа дозволяє отримувати юридичний доказ безпосередньо на електронну пошту, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"У такий спосіб ми формуємо культуру взаємодії державних органів із ключовими стейкхолдерами – звичайними громадянами. Тепер вони, не виходячи з дому, за два кліки можуть отримати документ, що підтверджує достовірність диплому", – зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.

Менш ніж за місяць платформою скористалися понад 1000 людей. Щоб дізнатися про справжність документа достатньо заповнити форму на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти, вказавши реквізити диплому та персональні дані його власника.

Система формує підтвердження, накладає на нього електронний підпис і печатку та надсилає на вказану електронну адресу протягом трьох робочих днів.

Проте недоступною залишається тільки інформація про випускників вищих військових закладів освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Перевірка диплома про освіту: в Україні запустили онлайн-сервіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені довели, що вища освіта знижує ризик розвитку алкоголізму.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!