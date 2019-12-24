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Українці зможуть безкоштовно здобути "цифрову освіту"

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що українців безкоштовно навчатимуть цифрової грамотності.

Про це йшлося під час презентації онлайн-проєкту "Дія. Цифрова освіта". Як написав Гончарук у своєму Telegram-каналі, програма з підвищення цифрової грамотності українців стартуватиме 21 січня 2020 року, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Цифрова освіта населення – це стратегічне завдання нашого уряду. Ми провели цікаве дослідження: 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня. Ця кількість точно суттєво збільшиться", – наголосив очільник уряду.

Метою програми є оцифрування 100% державних послуг, щоб люди легко могли вирішувати питання в онлайн-режимі.

Українці зможуть безкоштовно здобути "цифрову освіту"

Українці зможуть безкоштовно здобути "цифрову освіту"

ВЛАСНО.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд заявляв, що школярі подорожуватимуть Україною безкоштовно.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Освіта в Україні навчання
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
освіта
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