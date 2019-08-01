Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Українці хочуть ввести в школах і дитсадках новий урок: зареєстровано петицію

863 Читати матеріал російською

На сайті Президента України 30 липня зареєстрована петиція, автор якої вимагає ввести школах і дошкільних закладах уроки гуманного поводження з тваринами.

Петицію підписало 253 особи. До збору необхідних підписів залишилось 90 днів. Автором петиції №22/067540-еп є Костянтин Бідний.

Новини
У школяра спалахнуло обличчя через "вогняну змію" на уроці хімії. Фото, відео 18+

"Роз'яснювальна та виховна робота серед дітей та підлітків попередить на ранніх етапах насилля над тваринами, що відповідно знизить рівень домашнього насильства та різних інших проявів подальшої злочинності", – йдеться в тексті петиції.

Зазначається, що ввести обов'язкові уроки потрібно в зв'язку з частими випадками дитячої зооагресії.

Школярі

Школярі

Islam-today

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал зі школярем на інвалідному візку в Чернігові отримав продовження. Місцеві мешканці зареєстрували петицію, щоб звільнити винну вчительку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа дитячий садок
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані