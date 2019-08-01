Українці хочуть ввести в школах і дитсадках новий урок: зареєстровано петицію

На сайті Президента України 30 липня зареєстрована петиція, автор якої вимагає ввести школах і дошкільних закладах уроки гуманного поводження з тваринами.

Петицію підписало 253 особи. До збору необхідних підписів залишилось 90 днів. Автором петиції №22/067540-еп є Костянтин Бідний.

"Роз'яснювальна та виховна робота серед дітей та підлітків попередить на ранніх етапах насилля над тваринами, що відповідно знизить рівень домашнього насильства та різних інших проявів подальшої злочинності", – йдеться в тексті петиції.

Зазначається, що ввести обов'язкові уроки потрібно в зв'язку з частими випадками дитячої зооагресії.

Школярі Islam-today

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал зі школярем на інвалідному візку в Чернігові отримав продовження. Місцеві мешканці зареєстрували петицію, щоб звільнити винну вчительку.

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