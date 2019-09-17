Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Українці хочуть скасувати ЗНО: зареєстровано петицію

434 Читати матеріал російською

Українці вимагають скасувати обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання в школах, коледжах, технікумах та училищах, бо тестування шкодить здоров'ю та психіці учнів і студентів.

Відповідна петиція з'явилась 11 вересня на сайті Офісу президента. У ній йдеться про те, що через хвилювання учні не можуть показати справжні знання, здобуті за роки тяжкої розумової праці.

Петицію підписало 3 024 особи. До збору необхідних підписів залишилось 84 дні.

Новини
ЗНО-2020: оприлюднено графік тестування з усіх предметів

"Діти перестають займатися спортом та іншою позакласною діяльністю, бо вони знають, якщо не здадуть іспит, вони – ніхто. Ви хочете країну спеціалістів своєї справи, а самі навантажуєте шкільними предметами, які навряд чи знадобляться студентам в майбутньому", – повідомляється в петиції.

Автор заяви Тарас Снигур вважає, що держслужбовці, депутати Верховної Ради та інші, в яких немає сертифіката ЗНО, також повинні складати тестування.

ЗНО-2020

ЗНО-2020

Конкурент

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як підготуватись до ЗНО з української літератури.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
ЗНО школа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані