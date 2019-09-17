Українці хочуть скасувати ЗНО: зареєстровано петицію

Українці вимагають скасувати обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання в школах, коледжах, технікумах та училищах, бо тестування шкодить здоров'ю та психіці учнів і студентів.

Відповідна петиція з'явилась 11 вересня на сайті Офісу президента. У ній йдеться про те, що через хвилювання учні не можуть показати справжні знання, здобуті за роки тяжкої розумової праці.

Петицію підписало 3 024 особи. До збору необхідних підписів залишилось 84 дні.

"Діти перестають займатися спортом та іншою позакласною діяльністю, бо вони знають, якщо не здадуть іспит, вони – ніхто. Ви хочете країну спеціалістів своєї справи, а самі навантажуєте шкільними предметами, які навряд чи знадобляться студентам в майбутньому", – повідомляється в петиції.

Автор заяви Тарас Снигур вважає, що держслужбовці, депутати Верховної Ради та інші, в яких немає сертифіката ЗНО, також повинні складати тестування.

ЗНО-2020 Конкурент

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як підготуватись до ЗНО з української літератури.

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